Глава Дзержинского района провел торжественный прием молодежи (ФОТО)

Во время приема самые активные и целеустремленные представители молодого поколения, а также люди, чья профессиональная деятельность неразрывно связана с решением задач, направленных на развитие творческого, научного и профессионального потенциала молодежи, были награждены Почетными грамотами и Благодарственными письмами главы администрации Дзержинского района.

В Дзержинском районе проживает 29 тыс. молодых людей, которые обучаются в образовательных учреждениях, работают на промышленных предприятиях. В 3 средне-специальных образовательных учреждениях созданы студенческие Советы, в 19 Муниципальных образовательных учреждениях работают Советы старшеклассников.

На 7 предприятиях района есть ответственные по работе с молодежью, на 12 предприятиях созданы молодежные организации. Нужно отметить, что в 2013-2014г. больше внимания уделялось вопросам трудового воспитания молодежи, организации досуга, гражданско-патриотическому воспитанию молодежи, поддержке молодой семьи.

Во время приема за личный вклад в реализацию молодежной политики 47 человек были награждены почетными грамотами и благодарственными письмами главы администрации района, в числе которых преподаватели и студенты Нижнетагильского педагогического колледжа № 2, Нижнетагильского машиностроительного техникума, Нижнетагильского техникума металлообрабатывающих производств и сервиса, школы № 7, Дворца культуры «Космос», организаторы Дзержинского дворца детского и юношеского творчества, работающая молодежь.