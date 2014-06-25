Летом уральцы возьмут в отпуск более 60 тонн смартфонов и планшетов

По оценке аналитиков J’son & Partners, из общего числа россиян, побывавших за границей в прошлом году, роумингом воспользовались 80% туристов - видео.

Летом 2014 года мы видим новую тенденцию - все чаще уральцы берут с собой в путешествие помимо смартфона второе мобильное устройство – планшет. Ориентировочно, общий вес гаджетов, которые наши абоненты возьмут в путешествия, в каждый из летних месяцев будет превышать 20 тонн. Благодаря увеличению числа мобильных устройств и снижению цен, потребность в услугах роуминга значительно увеличилась. Только за последний месяц рост интернет-трафика у наших абонентов за границей составил 80%, число входящих звонков выросло на 75% рассказал директор по развитию бизнеса на массовом рынке Уральского филиала ОАО «МегаФон» Сергей Алферов.

Экономия на услугах связи в роуминге может быть очень значительной, например, с опцией «Весь мир», полчаса разговоров будут стоить до 90 раз дешевле. За две недели за границей, подключая эту специальную опцию, на связи в роуминге можно сэкономить сумму, которой вполне хватит на покупку нового девайса.

Те, кто этим летом предпочтет дальним берегам отечественные курорты, могут принимать все входящие вызовы бесплатно благодаря подключению опции «Вся Россия» и свободно общаться в отпуске.