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Летом уральцы возьмут в отпуск более 60 тонн смартфонов и планшетов
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Летом уральцы возьмут в отпуск более 60 тонн смартфонов и планшетов

25 июня 2014, 09:00ОбществоПавел Сидоренко
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