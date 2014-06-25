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На ВМЗ и Красном Камне ремонтные работы: до 4 июля у тагильчан не будет горячей воды
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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На ВМЗ и Красном Камне ремонтные работы: до 4 июля у тагильчан не будет горячей воды

25 июня 2014, 09:50Общество
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