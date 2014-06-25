На ВМЗ и Красном Камне ремонтные работы: до 4 июля у тагильчан не будет горячей воды
25 июня 2014, 09:50Общество
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Единая диспетчерская служба Нижнего Тагила сообщает о том, что в настоящее время в двух микрорайонах нашего города планируется проведение ремонтных работ, которые станут причиной отключения водоснабжения.
Так, по причине проведения плановых ремонтных работ на оборудовании, с 8:00 30 июня до 17:00 4 июля будет остановлена работа котельной на ВМЗ. Горячей воды в домах на этот период не будет.
Кроме того, в связи с ремонтными работами на НПС-3, с 23 июня до 4 июля «возможно снижение параметров теплоносителя на котельной Краснокаменская». В районе Красного Камня будет закрыта горячая вода.
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