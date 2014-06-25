Скоро свердловчане увидят «трамвай будущего» от корпорации Уралвагонзавод (ФОТО)
Впервые в российской истории премьера нового отечественного трамвая проходит с таким ажиотажем. На сайте «Уралтрансмаш» даже пошел обратный отсчет времени до премьеры трамвая будущего от корпорации УВЗ на выставке ИННОПРОМ-2014. Разработка трамвая велась екатеринбургским «Уралтрансмаш» и ОКБ «АТОМ» дизайнером Алексеем Масловым.
Посетители сайта уже увидели новые фото интерьера «трамвая будущего», который разработчики уже сейчас амбициозно позиционируют как официального перевозчика болельщиков в городах, принимающих Чемпионат мира по футболу 2018 года. Кстати, ранее глава Свердловской области уже объявил о подписании соглашения на покупку 50 подобных трамваев. А Евгений Куйвашев – единственный, кто из чиновников уже видел проект вживую.
«Будь первым, кто узнает всё!» - гласит слоган сайта трамвая. А пользователи тем временем могут оставить свой email: им обещают первые кадры с премьеры трамвая, которая пройдет 9 июля в центральном павильоне ИННОПРОМА.
Интересно, что трамваем уже заинтересовались топ-блоггеры – от Сергея Минаева до Олега Кашина. От Таша Саркисяна до Варламова и Каца. Вчера многие ретвитнули сообщение об обновлении тизерного сайта проекта R1.
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