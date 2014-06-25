Скоро свердловчане увидят «трамвай будущего» от корпорации Уралвагонзавод (ФОТО)

Посетители сайта уже увидели новые фото интерьера «трамвая будущего», который разработчики уже сейчас амбициозно позиционируют как официального перевозчика болельщиков в городах, принимающих Чемпионат мира по футболу 2018 года. Кстати, ранее глава Свердловской области уже объявил о подписании соглашения на покупку 50 подобных трамваев. А Евгений Куйвашев – единственный, кто из чиновников уже видел проект вживую.