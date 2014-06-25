Тагильчане, сегодня День дружбы и единения славян
25 июня 2014, 11:10Общество
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25 июня славяне всего мира отмечают свой праздник - День дружбы и единения. Всего их около 270 миллионов на планете.
Данный праздник был учреждён в 90-х годах XX века для того, чтобы разные ветви славянских народов помнили о своих исторических корнях, стремились сохранить свою культуру и многовековую связь друг с другом.
Славяне – русские, украинцы, белорусы, поляки, чехи – составляют основную часть населения Европы. Весомый вклад в единение славян вносят областные национально-культурные объединения. Благодаря их деятельности, не рвется связь времен, из поколения в поколение передаются самобытные традиции, многовековая культура славянских народов, обычаи и обряды, укрепляется гражданский мир и согласие.
С праздником, славяне!
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