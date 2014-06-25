Узнай свой ВИЧ-статус сегодня. В Нижнем Тагиле будет открыт пункт экспресс-тестирования
25 июня 2014, 11:25Общество
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Сегодня в Нижнем Тагиле свои двери откроет пункт экспресс-тестирования на ВИЧ-инфекцию. Отзывчивые специалисты также будут проводить консультации по вопросам профилактики опасного заболевания.
С 16:00 до 19:00 на привокзальной площади любого желающего будет ждать микроавтобус марки «Баргузин». В течение 15 минут специалисты будут проводить тесты на выявление опасной инфекции у обратившихся. Акция, по словам организаторов, направлена на раннее выявление ВИЧ-инфекции и профилактику распространения заболевания в социально-адаптивной среде.
Кроме того, пункт тестирования будет работать с 16:00 до 19:00 в День молодежи на площади у Нижнетагильского цирка. Надо сказать, что в Нижнем Тагиле это не первый опыт проведения такой акции.
© TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей