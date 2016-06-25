АВТОВЗУК 2016 в Нижнем Тагиле! АСМОТО Тагил - официальный партнер соревнований.

Уникальное событие в городе Нижний Тагил прошло 18 июня 2016 года! На площадке у ТРЦ КИТ прошли соревнования по Автозвуку сразу в двух форматах:

Db Drag Racing по неограниченному звуковому давлению

И

АМТ – Евразия по качеству звучания и тюнингу.

Компания АСМОТО Тагил, официальный дилер LADA, выступала официальным партнером мероприятия и представляла широкой публике модели: LADAVesta в исполнении Комфорт, LADAXRAYв исполнении Топ Престиж и LADAKalinaSport в исполнении Люкс.

Успешно запустив новые модели LADAVesta и LADAXRAY на рынке РФ, ОАО «АВТОВАЗ» выстраивает новый имидж бренда LADA. Современный седан Веста и компактный городской кроссовер XRAY - сильные, современные, мощные, мирового уровня – достойные конкуренты в своем классе.

ЛАДА Калина Спорт – почувствуй дух соревнований! Ее технологии были испытаны на гонках команды LADASportи уже сейчас доступны вам в официальном дилерском центре LADA– АСМОТО Тагил.

Посетители соревнований имели возможность познакомиться с автомобилями, с их техническими характеристиками и комплектациями, оценить интерьер и экстерьер выставленных моделей, записаться на тест-драйв любой модели LADA.

Зажигательным ведущим были проведены розыгрыши подарков от АСМОТО: Каждый посетитель, заполнивший анкету на промо стойке АСМОТО, принимал участие в лотерее, а десятки призов нашли своих обладателей!