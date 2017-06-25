300 полицейских Нижнего Тагила приняли участие в обеспечении порядка во время проведения мероприятий ко Дню молодежи (ФОТО)

С 23 по 24 июня в Нижнем Тагиле прошли мероприятия в рамках празднования Дня молодежи-2017. Ответственными за обеспечение безопасности и порядка во время их проведения были сотрудники нижнетагильской полиции.

Заранее полковником Абдулкадыровым, начальником Нижнетагильского МУ МВД, был утвержден план, соответственно которому обеспечивалась охрана общественного порядка и безопасность дорожного движения при проведении праздничных мероприятий в городе.

Были задействованы все службы городской полиции: участковые, оперуполномоченные, инспекторы ПДН, ППС. Сотрудники Росгвардии, полицейские административного надзора и другие подразделения. Также на случай осложнения оперативной обстановки был сформирован необходимый резерв.

На дорогах города были выставлены дополнительные наряды ДПС с целью обеспечения большей безопасности дорожного движения.

Фото: МУ МВД «Нижнетагильское»

В охране правопорядка принимали участие 300 человек. Нарушений во время празднования Дня молодежи в эти дни выявлено не было, об этом сообщает пресс-служба МУ МВД «Нижнетагильское».