Ремонт девяти котельных в Нижнем Тагиле пройдет со 2 по 27 июля (ВИДЕО)

Как сообщает МУП «Нижнетагильские тепловые сети» в течение июля на ремонт встанут девять котельных города. Кроме этого планируются ремонт теплотрасс, замена насосов и запорной арматуры.



Отключение воды в некоторых районах города пройдет со 2 по 27 июня.



График отключения:



котельная «ЗИК» с 23 по 27 июня (ул. Рудянского, Островского, Папанина, Ломоносова, Карла Маркса до ул. Пархоменко, Огаркова, Газетная, Красноармейская, Первомайская, Циолковского до ул. Пархоменко, Уральская);

котельная «Сокол» с 16 по 20 июля (село Покровское-1);

котельная №39 с 9 по 13 июля (пос. Сухоложский);

котельная №78 с 23 по 27 июля (Липовый тракт, Оплетина, Фрунзе, Черных);

котельная №4 с 23 по 27 июля (ул. Черных, Фрунзе, Красноармейская, Аганичева);

котельная №93 с 23 по 27 июля (ул. Вогульская, Космонавтов, Ермака);

котельная №109 с 23 по 27 июля (ул. Лебяжинская, Зерновая, Известковая);

котельная №36 с 23 по 27 июля (ул. Кузнецкого, Высокогорская, Быкова, М.Горького);

котельная №27 с 16 по 30 июля (ул. Носова, Челюскинцев, Радищева);

замена насосов с 16 по 30 июля (пос. Запрудный);