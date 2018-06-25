Ремонт девяти котельных в Нижнем Тагиле пройдет со 2 по 27 июля (ВИДЕО)

Со 2 по 27 июля пройдет ремонт на девяти котельных Нижнего Тагила. В связи с этим на данный период времени в некоторых районах города будет отключена вода.
Как сообщает МУП «Нижнетагильские тепловые сети» в течение июля на ремонт встанут девять котельных города. Кроме этого планируются ремонт теплотрасс, замена насосов и запорной арматуры.
Отключение воды в некоторых районах города пройдет со 2 по 27 июня.
График отключения:
- котельная «ЗИК» с 23 по 27 июня (ул. Рудянского, Островского, Папанина, Ломоносова, Карла Маркса до ул. Пархоменко, Огаркова, Газетная, Красноармейская, Первомайская, Циолковского до ул. Пархоменко, Уральская);
- котельная «Сокол» с 16 по 20 июля (село Покровское-1);
- котельная №39 с 9 по 13 июля (пос. Сухоложский);
- котельная №78 с 23 по 27 июля (Липовый тракт, Оплетина, Фрунзе, Черных);
- котельная №4 с 23 по 27 июля (ул. Черных, Фрунзе, Красноармейская, Аганичева);
- котельная №93 с 23 по 27 июля (ул. Вогульская, Космонавтов, Ермака);
- котельная №109 с 23 по 27 июля (ул. Лебяжинская, Зерновая, Известковая);
- котельная №36 с 23 по 27 июля (ул. Кузнецкого, Высокогорская, Быкова, М.Горького);
- котельная №27 с 16 по 30 июля (ул. Носова, Челюскинцев, Радищева);
- замена насосов с 16 по 30 июля (пос. Запрудный);
- ремонт теплотрассы с 16 по 30 июля (ул. Н. Черепанова, 77, 73, 67; Энергетиков, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 2, 4, 6, 8, 10, 12; Прудная, 10, 12, 14, 11, 13, 15, 17; Красина, 31, 33, 35, 37, 39, 36, 38, 40, 42, 44).
Видео: Тагил-ТВ