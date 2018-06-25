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Новости Нижнего Тагила

Уроженка Луганска отсудила свое право на получение пенсии в Нижнем Тагиле

25 июня 2018, 23:05Добавить новость
Нижний Тагил,пенсия,Луганск,пенсионный фонд,женщина,суд,прокуратура
Уроженка Луганска отсудила свое право на выплату пенсии в Нижнем Тагиле.

Уроженка Луганска переехала в Нижний Тагил. Ранее она получала пенсию на родине. Переехав и получив гражданство, она обратилась в Управление Пенсионного фонда в Нижнем Тагиле для того, чтобы ей назначили пенсию. В учреждении в этом отказали, сославшись на то, что у женщины отсутствует постоянная регистрация на территории России.

Женщина обратилась в прокуратуру. В суде иск заявительницы был в полном объеме удовлетворен. С мая 2018 года она получает пенсию, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

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