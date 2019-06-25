15 млн рублей потратит Горэнерго на замену двух участков теплотрассы в Нижнем Тагиле
Сегодня, 12:35ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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МУП «Горэнерго-НТ» ищет подрядчика, который заменит два участка теплотрассы на Вагонке в Нижнем Тагиле. Согласно документам закупки, первоначальная цена контракта 15 млн рублей.
Сюжеты: Эксклюзив, Нижний Тагил
Ремонт труб диаметром 500 мм будет выполнен на участках от пр. Вагоностроителей, 37 до ул. Тимирязева, 36 и на улице Зари от дома № 103 до №105.
Согласно техзаданию, подрядчик должен демонтировать старый трубопровод и железобетонный канал, установить новые трубы, бетонные плиты и люки, провести тепло- и гидроизоляцию.
Срок выполнения ремонтных работ – 20 календарных дней с момента заключения контракта. Подрядчик определится 3 июля с помощью электронного аукциона.
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