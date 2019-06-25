Мэр Верхотурья оштрафован на 50 тысяч рублей за строительство канализации

В 2018 году администрация заключила контракт на ремонт водоочистных сооружений. Однако во время процедуры закупки не был проведен конкурс и аукцион. Контракт был заключен с единственным поставщиком.

По результатам прокурорской проверки глава Верхотурского округа Алексей Лиханов оштрафован на 50 тысяч рублей.

Как пояснил мэр Лиханов, конкурс и аукцион не проводился поскольку нужно было срочно решать вопрос по ремонту, чтобы не было угрозы аварии.