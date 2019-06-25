Мэр Верхотурья оштрафован на 50 тысяч рублей за строительство канализации
Сегодня, 18:53ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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Мэра Верхотурья оштрафовали на 50 тысяч рублей за нарушения закона в сфере госзакупок, сообщает Znak.
В 2018 году администрация заключила контракт на ремонт водоочистных сооружений. Однако во время процедуры закупки не был проведен конкурс и аукцион. Контракт был заключен с единственным поставщиком.
По результатам прокурорской проверки глава Верхотурского округа Алексей Лиханов оштрафован на 50 тысяч рублей.
Как пояснил мэр Лиханов, конкурс и аукцион не проводился поскольку нужно было срочно решать вопрос по ремонту, чтобы не было угрозы аварии.
Мэр намерен оспорить решение суда.
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