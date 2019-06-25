Мнение Устинова о правильности избирательных выборов мэров раскритиковали эксперты

Такое мнение Устинов высказал на заседании Совета при полпреде, прошедшем 24 июня. Он назвал лишение города-миллионника законно избранного мэра неправильным и несправедливым. При этом полпред подчеркнул, что избранного главу жители города всегда могут призвать к ответу в случае неисполнения данных на выборах обещаний.

С таким мнением не согласились собеседники RostovGazeta, в частности, политолог Сергей Смирнов назвал сомнительным возможность спросить с избранного мэра. Как отметил собеседник агентства, спросить с избранного народом главы администрации вряд ли получится, остается только ждать пять лет до следующих выборов. При этом слова Устинова Смирнов назвал скорее заострением внимания на имеющихся проблемах системы назначения, чем ее критикой.

Другая собеседница RostovGazeta, экс-координатор ЛДПР в Ростовской области Елена Папкович напомнила, что во всех городах ЮФО, кроме Сочи, глав администраций именно назначают, а не выбирают, и это имеет больше плюсов, чем минусов. В случае необходимости проще сместить назначенного, а не избранного населением главу администрации, а конкурсная комиссия способна лучше оценить профессиональные качества кандидата и его программу. Что касается частой смены назначаемых мэров, на которую указал полпред, то Папкович считает это проблемами с кадровым резервом, на которые следует обратить внимание.

Тем не менее, многие чиновники считают, что мнение полпреда исходит из Кремля и говорит о скором возврате избирательных выборов мэра в Ростове.