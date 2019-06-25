Нижнетагильская птицефабрика выплатит в рассрочку 22 млн рублей за загрязнение почвы

Главным основанием для рассрочки послужило финансовое состояние предприятия. В случае единовременного изъятия из оборота данной суммы, птицефабрика могла столкнуться с проблемами по закупке кормов для животных и выплате зарплаты сотрудникам.

Напомним, что предприятие было наказано за складирование отходов производства в 60 метрах от птицеводческого комплекса.