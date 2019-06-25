Нижнетагильская птицефабрика выплатит в рассрочку 22 млн рублей за загрязнение почвы
Сегодня, 12:41ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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Суд удовлетворил ходатайство Нижнетагильской птицефабрики о предоставлении рассрочки на выплату 22 миллионов рублей за загрязнение почвы куриным пометом, пишет «Правда УрФО».
Сюжеты: Нижний Тагил
Главным основанием для рассрочки послужило финансовое состояние предприятия. В случае единовременного изъятия из оборота данной суммы, птицефабрика могла столкнуться с проблемами по закупке кормов для животных и выплате зарплаты сотрудникам.
Напомним, что предприятие было наказано за складирование отходов производства в 60 метрах от птицеводческого комплекса.
Ранее сообщалось, что депутат Госдумы от Нижнетагильского округа Алексей Балыбердин обратился в Генпрокуратуру с просьбой провести проверку выполнения Нижнетагильской птицефабрикой экологических норм, касающихся выбросов сточных вод.
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