«Новые известия» проанализировали качество системы здравоохранения в регионах России

Финансирование системы здравоохранения

Качество системы здравоохранения во многом зависит от финансирования. В каждом регионе выделяется разная сумма для обеспечения нужд населения в области медицины. Так, в Москве на здравоохранение выделяется 198,8 млрд рублей, тогда как в Орловской области в 2019 году выделили только 3,24 млрд рублей.

Самыми щедрыми регионами оказались Воронежская область, Москва и Московская область, самыми скупыми — Белгородская, Брянская, Орловская области.

Ситуация в регионах не всегда соответствует уровню финансирования. Например, в Воронежской области заговорили о закрытии уникального медцентра, специализирующегося на лечении позвоночника и спинного мозга. В Костромской области на Чухломской район с населением в 10 тысяч человек приходится одна бригада скорой помощи.

Реформы в здравоохранении

В 2014 году началось реформирование системы здравоохранения, в течение трех лет которого сократилось количество больниц.

Больше всего больниц закрылось во Владимирской области, Москве, Рязанской, Костромской и Московской областях. Удалось сохранить медучреждения Тульской, Воронежской, Курской, Тамбовской и Смоленской областям.

Зарплата медперсонала

В 2012 году президент России Владимир Путин выпустил майский указ, согласно которому зарплаты медиков к 2018 году должны быть не ниже средних зарплат по региону. Однако в 2019 году Счетная палата констатировала, что в 60% регионов зарплату медперсоналу так и не увеличили.

В число лидеров по выполнению майского указа вошли Курская, Тамбовская, Воронежская, Рязанская и Тульская области. В рейтинге регионов, где экономят на врачах, оказались Московская область, Москва, Ярославская, Калужская и Белгородская области.

Результаты здравоохранения

Результаты системы здравоохранения отражены в низких показателях смертности по региону. Так, самым «живучим» регионом оказалась Москва, а самым смертоносным — Тверская область.

В итоговом рейтинге «Новых известий» по качеству системы здравоохранения на первом месте оказалась Воронежская область, а на последнем — Владимирская область.