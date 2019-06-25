Ранее судимый тагильчанин осужден за оскорбление инспектора ДПС
Сегодня, 19:13ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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Тагильчанин приговорен к четырем месяцам исправительных работ за оскорбление инспектора ДПС, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Сюжеты: Нижний Тагил
В мае 2019 года инспектор остановил автомобиль, которым управлял осужденный. Мужчина не предъявил документы и был сопровожден к автомобилю правоохранителей. Было установлено, что задержанный находился в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, он попытался сбежать, но был задержан. Когда его во второй раз сопроводили к служебному автомобилю, он оскорбил инспектора ДПС.
Ранее тагильчанин неоднократно привлекался к уголовной ответственности. Суд назначил ему наказание в виде четырех месяцев исправительных работ с удержанием в доход государства 5% заработной платы.
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