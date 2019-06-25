Ранее судимый тагильчанин осужден за оскорбление инспектора ДПС

В мае 2019 года инспектор остановил автомобиль, которым управлял осужденный. Мужчина не предъявил документы и был сопровожден к автомобилю правоохранителей. Было установлено, что задержанный находился в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, он попытался сбежать, но был задержан. Когда его во второй раз сопроводили к служебному автомобилю, он оскорбил инспектора ДПС.