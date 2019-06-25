В Екатеринбурге уличный художник нарисовал граффити про кредиты

«Ночь светла, как моя кредитная история», гласит надпись. Как пояснил автор работы, данные слова являются результатом размышления о жизни обычного офисного клерка.

Бег с утра до ночи, от кровати до компьютера и обратно, стандартный распорядок дня,пояснил корреспондентам Е1 Илья Мозги.