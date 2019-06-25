В Екатеринбурге уличный художник нарисовал граффити про кредиты

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В квартале «Екатеринбург-Сити» уличный художник Илья Мозги нарисовал на трансформаторной будке граффити про кредиты, пишет портал Е1.
Сюжеты: Екатеринбург
«Ночь светла, как моя кредитная история», гласит надпись. Как пояснил автор работы, данные слова являются результатом размышления о жизни обычного офисного клерка.
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Бег с утра до ночи, от кровати до компьютера и обратно, стандартный распорядок дня,пояснил корреспондентам Е1 Илья Мозги.
Ночь в данном контексте — период жизни, когда нет кредитов. Как отметил художник, «тогда и спится легче».
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