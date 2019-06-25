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#домахорошо
В Екатеринбурге в федеральный розыск объявлен организатор финансовой пирамиды
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургКонфликт вокруг Храма-на-Драме
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В Екатеринбурге в федеральный розыск объявлен организатор финансовой пирамиды

Сегодня, 13:57ОбществоФото: Глава пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых
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