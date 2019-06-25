В Екатеринбурге в федеральный розыск объявлен организатор финансовой пирамиды

Мужчина организовал потребительский кооператив «Финансовые активы», в который заманивал пожилых людей из Екатеринбурга и Магнитогорска, обещая им доход от 37 до 180% годовых. Пенсионеры приносили ему свои денежные средства для вкладов. Впоследствии подозреваемый скрылся.

Офисы предпринимателя располагались по адресам улица Белинского, 83 и улица Вайнера, 21 в Екатеринбурге. В Магнитогорске — на проспекте Ленина, 135.

Чтобы заманить в свои сети будущих жертв, горе-предприниматель размещал рекламную информацию, так называемую замануху, в бесплатных газетах и общественном транспорте,сообщил Валерий Горелых.

В отношении Батыршина возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере».