В Екатеринбурге вновь состоится суд из-за использования фото памятника
Сегодня, 11:18ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Предпринимательнице из Екатеринбурга Марине Чеботаревой предъявлен иск из-за использования фотографий памятников Татищеву и де Геннину, а также Мамину-Сибиряку, пишет «Комсомольская правда».
Сюжеты: Екатеринбург
Слушание дела состоится сегодня, 25 июня. Согласно данным из картотеки арбитражных дел, Ассоциация правообладателей по защите и управлению в сфере искусства планирует взыскать с предпринимательницы 40 тысяч рублей за нарушение исключительного права пользования.
Ранее другого предпринимателя из Екатеринбурга обязали заплатить 70 тысяч рублей за использование фотографии памятника Татищеву и де Геннину на коробках конфет «Современный Екатеринбург».
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей