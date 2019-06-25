В Екатеринбурге вновь состоится суд из-за использования фото памятника

Слушание дела состоится сегодня, 25 июня. Согласно данным из картотеки арбитражных дел, Ассоциация правообладателей по защите и управлению в сфере искусства планирует взыскать с предпринимательницы 40 тысяч рублей за нарушение исключительного права пользования.