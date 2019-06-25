В Екатеринбурге во время капремонта дома обрушилось чердачное перекрытие

По предварительной информации, обрушение произошло во время капитального ремонта общедомового имущества в одной из квартир. В момент происшествия в квартире жильцы отсутствовали, пострадавших нет.

Дом находится под управлением ООО «УК ЖКХ Орджоникидзевского района». В связи с региональной программой капремонта многоквартирных домов в доме на улице Старых Большевиков проводятся работы по ремонту фасада, крыши, подвальных помещений, внутридомовых инженерных систем, запланированные на период с 2018 по 2020 годы. В текущий момент осуществляются работы по ремонту водоотведения и фасада. Ремонт производит «СК «УКС Каменскстрой», строительный контроль осуществляет ООО «ВЕСТ».