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В Екатеринбурге всплыли новые долги бывшего помощника уральского полпреда
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургКонфликт вокруг Храма-на-Драме
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В Екатеринбурге всплыли новые долги бывшего помощника уральского полпреда

Сегодня, 18:13ОбществоФото: Официальный сайт полпредства президента в УрФО
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