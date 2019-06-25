В Екатеринбурге всплыли новые долги бывшего помощника уральского полпреда

Эдуард Коридоров в последнее время получает половину зарплаты Перлы, так как в 2016 году он одолжил бывшему помощнику Холманских 10 тысяч долларов. Назад эти деньги мужчина не получил, поэтому подал иск в суд.

Коридоров пишет в соцсети, что у Перлы объявились новые кредиторы. В феврале 2019 года райсуд Екатеринубурга постановил взыскать с мужчины 8,5 млн рублей.

18 февраля 2019 года Верх-Исетский суд Екатеринбурга постановил взыскать с Андрея Наумовича в пользу Чеглакова Вадима Игоревича задолженность по договору займа в размере 8 500 000 рублей. Это не мои жалкие 10 тыс. баксов, друзья, оказывается, он умудрился, уезжая на работку в Севастополь, «обуть» еще одного гражданина. На совсем уж запредельную сумму. И гражданин этот готовится также получить исполнительный лист. Так что — ползарплаты на троих, написал Коридоров.