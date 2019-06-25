В Екатеринбурге всплыли новые долги бывшего помощника уральского полпреда
Верх-Исетский райсуд Екатеринбурга в феврале 2019 года постановил взыскать с бывшего советника полпреда в УрФО Андрея Перлу 8,5 млн рублей. Информация об этом появилась в соцсети еще одного кредитора Перлы — Эдуарда Коридорова.
Эдуард Коридоров в последнее время получает половину зарплаты Перлы, так как в 2016 году он одолжил бывшему помощнику Холманских 10 тысяч долларов. Назад эти деньги мужчина не получил, поэтому подал иск в суд.
Коридоров пишет в соцсети, что у Перлы объявились новые кредиторы. В феврале 2019 года райсуд Екатеринубурга постановил взыскать с мужчины 8,5 млн рублей.
18 февраля 2019 года Верх-Исетский суд Екатеринбурга постановил взыскать с Андрея Наумовича в пользу Чеглакова Вадима Игоревича задолженность по договору займа в размере 8 500 000 рублей. Это не мои жалкие 10 тыс. баксов, друзья, оказывается, он умудрился, уезжая на работку в Севастополь, «обуть» еще одного гражданина. На совсем уж запредельную сумму. И гражданин этот готовится также получить исполнительный лист. Так что — ползарплаты на троих, написал Коридоров.
Андрей Перла уехал из региона в 2016 году. Причиной стали многомиллионные долги. Так, на нем висит долг перед банком ВТБ за неуплату потребительского кредита. Сейчас бывший помощник полпреда в УрФО не занимает государственных должностей: с должности директора департамента коммуникаций Севастополя его уволили в 2017 году, после чего Перла устроился советником председателя Союза журналистов России, однако в феврале уволился. Сейчас он позиционирует себя как политический консультант.