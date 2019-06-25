В Нижнем Тагиле ФССП и ГИБДД проводят операцию «Должник»
Сегодня, 10:01ОбществоФото: Отдел пропаганды ГИБДД
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Мероприятие «Должник», целью которого является взыскание неоплаченных штрафов и принятие мер к злостным неплательщикам, проходит на территории Нижнего Тагила с 24 по 28 июня, сообщает Отдел пропаганды ГИБДД.
Сюжеты: Нижний Тагил
Сотрудники Госавтоинспекции совместно с судебными приставами выявляют должников и злостных неплательщиков. Особое внимание будет уделяется гражданам, привлеченным к административной ответственности за управление автомобилем в нетрезвом виде и гражданам, имеющим существенные задолженности.
Узнать о наличии задолженности тагильчане могут 26 июня по адресу улица Огнеупорная, 81.
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