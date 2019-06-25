В Нижнем Тагиле ФССП и ГИБДД проводят операцию «Должник»

Сотрудники Госавтоинспекции совместно с судебными приставами выявляют должников и злостных неплательщиков. Особое внимание будет уделяется гражданам, привлеченным к административной ответственности за управление автомобилем в нетрезвом виде и гражданам, имеющим существенные задолженности.