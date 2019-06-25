В Нижнем Тагиле полицейские накрыли около десятка наркопритонов в ходе рейда
На территории Нижнего Тагила сотрудниками всех подразделений правоохранительных органов проводилось оперативно-профилактическое мероприятие «Притон». Его цель — выявления мест скопления лиц, собирающихся для потребления наркотических средств и психотропных веществ, сообщает пресс-группа МУ МВД России «Нижнетагильское».
Наряды сотрудников полиции были ориентированы на проверку мест возможного потребления психотропных веществ и предоставления жилых помещений для этой цели. Также в ходе операции правоохранители проводили проверки ночных клубов, территории торговых центров, нежилых помещений, мест массового скопления молодежи, мест концентрации несовершеннолетних.
По итогам мероприятия выявлено 13 фактов нарушения административного законодательства в сфере незаконного оборота наркотиков, все нарушители привлечены к ответственности. В десяти случаях пресечена деятельность наркопритонов в Дзержинском, Ленинском и Тагилстроевском районах. Хозяева квартир, используемых в криминальных целях, привлечены к уголовной ответственности по статье «Организация либо содержание притонов для потребления наркотических средств или психотропных веществ», им теперь грозит наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.
Ранее, прокуратура Ленинского района Нижнего Тагила утвердила обвинительное заключение в отношении двух екатеринбуржцев и жителя Алапаевска, обвиняемых в сбыте наркотиков. Согласно материалам дела, которые будут направлены в суд, подозреваемые изготавливали наркотик мефедрон и продавали его на территории Екатеринбурга, Серова и других городов области.