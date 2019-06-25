В Нижнем Тагиле в отремонтированной школе №72 появится селфи-зона

Сегодня, 25 июня, глава Нижнего Тагила побывал в школе на Тагилстрое. Здание школы №72 было построено в 50-х годах. В настоящий момент ведется отделка фасада здания, монтаж коммунальных и электросетей. Работы будут завершены к 1 сентября. В образовательном учреждении будет вестись набор детей с первого по девятый классы. В будущем учебном году планируется сформировать 11 классов.