В Нижнем Тагиле заблокированы шесть сайтов по продаже поддельных дипломов

Было установлено, что на сайтах продавались дипломы об окончании вузов, техникумов, колледжей и ПТУ, также в открытом доступе размещалась информации о стоимости поддельных документов. При этом, сайты не принадлежали образовательным учреждениям. За подделку документов законодательством Российской Федерации предусмотрена уголовная ответственность.