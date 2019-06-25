В Нижнем Тагиле заблокированы шесть сайтов по продаже поддельных дипломов
Сегодня, 10:59ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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По требованию прокуратуры в Нижнем Тагиле заблокированы шесть сайтов, занимавшихся продажей поддельных документов об образовании, сообщает прокуратура Ленинского района.
Сюжеты: Нижний Тагил
Было установлено, что на сайтах продавались дипломы об окончании вузов, техникумов, колледжей и ПТУ, также в открытом доступе размещалась информации о стоимости поддельных документов. При этом, сайты не принадлежали образовательным учреждениям. За подделку документов законодательством Российской Федерации предусмотрена уголовная ответственность.
В связи с этим в суд было направлено шесть исков о признании информации, размешенной на данных ресурсах, запрещенной к распространению на территории России. Исковые требования удовлетворены. Доступ к сайтам заблокирован Роскомнадзором.
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