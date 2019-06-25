В Свердловской области с 1 июля вырастут цены на газ

Цена варьируется в зависимости от компании-поставщика, наличия счетчика и целей использования газа.

Потребители компании «ГАЗЭКС» будут платить на 18 копеек больше — 4,88 рубля за кубометр, если у них есть приборы учета. Если счетчика нет, то тариф составит 5,08 рубля за кубометр. Такую же цену будут платить потребители, которые пользуются газовыми нагревателями.

Цены ГУП «Газовые сети» вырастут на 17 копеек для жителей в домах с газовыми плитами и приборами учета — 4,76 рубля. Владельцы помещений без счетчика будут платить на 8 копеек больше — 4 рубля 83 копейки. Потребителям с газовыми нагревателями воды будут насчитывать на 14 копеек больше — 5 рублей 37 копеек. Для населения Невьянского и Верх-Нейвинского округов цена от компании «Газовые сети» вырастет на 15 копеек.

Стоимость газа от АО «Регионгаз-инвест» насчитывает 4 рубля 75 копеек в домах с газовыми плитами и счетчиками, ранее потребители платили на 14 копеек меньше. Если счетчики не установлены, то жители заплатят 4 рубля 84 копейки. Тариф для помещений с водонагревателями составляет 5 рублей 41 копейку (на 17 копеек больше).

«Уралсевергаз» будет поставлять газ за 4 рубля 34 копейки. Ранее компания не упоминалась в постановлении РЭК.

Компания «Газпром газораспределение Екатеринбург» увеличила цену на 18 копеек: потребители, у которых установлены счетчики, будут платить 4 рубля 87 копеек.