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#домахорошо
В Свердловской области с 1 июля вырастут цены на газ
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургКонфликт вокруг Храма-на-Драме
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В Свердловской области с 1 июля вырастут цены на газ

Сегодня, 18:40ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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