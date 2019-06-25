В Сысерти местный житель получил штраф за гомофобный комментарий в интернете
Впервые на территории Свердловской области суд признал нарушением закона размещения гомофобного комментария. Виновным был признан житель Сысерти по имени Станислав, сообщает E1.
Инициатором судебного разбирательства стал Ресурсный центр ЛГБТ Екатеринбурга. Согласно материалам дела, в декабре 2018 года с аккаунта, который, как установило следствие, принадлежал Станиславу, был опубликован комментарий в группе «Новости Шеремета «Девять с половиной» под новостью о конкурсе детских рисунков в школе № 115. В тексте юристы ресурсного центра усмотрели стремление возбудить ненависть к определенной социальной группе по признаку сексуальной ориентации, а также оскорбление учащихся учебного заведения. Обращение представители центра направили в управление МВД России по борьбе с экстремизмом, а также в Роскомнадзор.
В решении суда отмечается, что Станислав свою вину признал и раскаялся в содеянном. Штраф на жителя Сысерти был наложен за нарушение статьи КоАП РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства». Подобное постановление суд в Свердловской области вынес впервые. Ранее попытки представителей ЛГБТ-сообщества привлечь авторов гомофобных комментариев к ответственности не имели юридических последствий.
Мы всегда получали отказы. В прошлом году на все наши жалобы в Центр «Э» мы получили ответы, которые объясняли, что ЛГБТ-сообщество не является социальной группой, а, следовательно, статья 282 УК РФ «О разжигании ненависти по признаку принадлежности к социальной группе» на гомофобные высказывания не распространяется,отметила юрист ресурсного центра Анна Плюснина.
Ранее стало известно, что в Екатеринбурге официально появился фитнес центр, который объявил о своем «дружелюбном» отношении к ЛГБТ+ сообществам. Его владелец Владимир Кочнев пояснил, что сотрудники центра во главе с ним прошли тренинги, организованный Ресурсным центром ЛГБТ.