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#домахорошо
В Сысерти местный житель получил штраф за гомофобный комментарий в интернете
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургКонфликт вокруг Храма-на-Драме
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В Сысерти местный житель получил штраф за гомофобный комментарий в интернете

Сегодня, 22:42ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi/ 1mediainvest.ru
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