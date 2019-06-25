В Сысерти местный житель получил штраф за гомофобный комментарий в интернете

Инициатором судебного разбирательства стал Ресурсный центр ЛГБТ Екатеринбурга. Согласно материалам дела, в декабре 2018 года с аккаунта, который, как установило следствие, принадлежал Станиславу, был опубликован комментарий в группе «Новости Шеремета «Девять с половиной» под новостью о конкурсе детских рисунков в школе № 115. В тексте юристы ресурсного центра усмотрели стремление возбудить ненависть к определенной социальной группе по признаку сексуальной ориентации, а также оскорбление учащихся учебного заведения. Обращение представители центра направили в управление МВД России по борьбе с экстремизмом, а также в Роскомнадзор.

В решении суда отмечается, что Станислав свою вину признал и раскаялся в содеянном. Штраф на жителя Сысерти был наложен за нарушение статьи КоАП РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства». Подобное постановление суд в Свердловской области вынес впервые. Ранее попытки представителей ЛГБТ-сообщества привлечь авторов гомофобных комментариев к ответственности не имели юридических последствий.

Мы всегда получали отказы. В прошлом году на все наши жалобы в Центр «Э» мы получили ответы, которые объясняли, что ЛГБТ-сообщество не является социальной группой, а, следовательно, статья 282 УК РФ «О разжигании ненависти по признаку принадлежности к социальной группе» на гомофобные высказывания не распространяется,отметила юрист ресурсного центра Анна Плюснина.