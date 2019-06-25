Житель Екатеринбурга осужден на семь лет за 24 кражи из садовых домов
Сегодня, 09:47ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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В Екатеринбурге вынесен приговор Евгению Ефимову, совершившему 24 кражи из садовых домов на общую сумму более 900 тысяч рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Сюжеты: Екатеринбург
Установлено, что с декабря 2017 года по август 2018 года, мужчина незаконно проникал в садовые дома. Он похитил микроволновую печь, болгарку, автомобильные покрышки, велосипед, туристическую палатку и иное имущество на сумму более 900 тысяч рублей. На момент совершения преступлений Ефимов имел непогашенную судимость, что является отягчающим обстоятельством.
Верх-Исетский районный суд столицы Урала по совокупности преступлений назначил подсудимому семь лет и шесть месяцев в колонии особого режима с ограничением свободы сроком на два года. Кроме того, мужчина должен возместить материальный ущерб потерпевшим.
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