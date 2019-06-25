Житель Екатеринбурга осужден на семь лет за 24 кражи из садовых домов

Установлено, что с декабря 2017 года по август 2018 года, мужчина незаконно проникал в садовые дома. Он похитил микроволновую печь, болгарку, автомобильные покрышки, велосипед, туристическую палатку и иное имущество на сумму более 900 тысяч рублей. На момент совершения преступлений Ефимов имел непогашенную судимость, что является отягчающим обстоятельством.