Жители Нижней Черемшанки смогут подключиться к газовым сетям
Сегодня, 12:51ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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В микрорайоне Нижняя Черемшанка в эксплуатацию вводится система газоснабжения, сообщает администрация Нижнего Тагила.
Сюжеты: Нижний Тагил
С 8 июля компания «ГАЗЭКС» планирует начать выдачу технических условий на технологическое присоединение к газораспределительным сетям. Желающие подключить газоснабжение могут обращаться по адресу улица Газетная, 44.
Ознакомиться с полными условиями подключения можно на сайте АО «ГАЗЭКС».
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