100 тысяч вместо 3,5 млн рублей: сестра тагильчанина Головко обжалует решение суда

Сегодня присудили 100 тысяч рублей. Здесь, в России, я не надеялась даже на это. Я буду, конечно, обжаловать вплоть до европейского суда. Я и настроена была здесь вообще на отказ. Я приятно удавлена решением судьи даже таким смешным, 100 тысяч от 3,5 миллионов запрошенных. Это луче чем совсем ничего. Значит в России можно чего-то добиться, рассказала TagilCity.ru Екатерина.

Она отметила, что раньше на обжалование давалось 10 дней, на данный момент уже есть 30 дней.

Меня ничего не смущает, у меня принципиальная позиция. Мне греет душу, что я им не даю жить спокойно. Мне важен процесс их дискомфорта. Эти люди на свободе за убийство, им дали по 3,5 годика вместо 13, а через два они уже вышли по УДО и живут, радуются жизни, продолжают двигаться по тем же улицам, что и я, спокойно и без всяких угрызений совести. Я думаю это только начало, сказала TagilCity.ru Екатерина.