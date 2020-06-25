Бабочки, цветы и сферы: в Екатеринбурге прогремел салют в честь 75-летия Победы
Накануне вечером в Екатеринбурге небо украсил салют в честь 75-летия Победы сразу с трех площадок, сообщается на информационном портале города.
Салют проводился с площадок, расположенных в акватории городского пруда, летнего парка «Уралмаш» и Преображенского парка в микрорайоне Академический.
Началось мероприятие в 23.00 и продлилось около 15 минут. Небо озаряли зеленые, желтые, красные, синие и другие цвета. Кроме того, наблюдавшие жители могли увидеть бабочек, георгины, пионы и букеты из мерцающих сфер.
Начали действо артиллеристы Центрального военного округа. Сначала прогремело 30 залпов из шести противотанковых пушек ЗИС-3 образца 1942 года. Они принимали участие в боевых действиях. При этом, пушки обеспечили только звуки залпов, а фейерверк был запущен с передвижных салютных установок.
Напомним, вчера в Екатеринбурге прошел парад Победы, в котором приняли участие больше 100 единиц техники и более двух тысяч человек личного состава.