Больше половины россиян поддержали введение «налога на богатство»

Исследование показало, что одобряют изменения в основном граждане старше 45 лет. Таких респондентов оказалось 68%. Молодежь не так активно поддерживает повышение налога. В пользу этого высказались 47%.

Против повышения НДФЛ высказались 19% опрошенных, из них в доля граждан в возрасте 25-34 лет составила 23%.

При этом, 20% респондентов не определились со своим отношением к поправкам.