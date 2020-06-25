Больше половины россиян поддержали введение «налога на богатство»
Большинство россиян, кто участвовал в опросе от Superjob.ru признались, что поддерживают повышение ставки налога на доходы физических лиц НДФЛ с 13% до 15% для тех, чей доход больше пяти миллионов рублей в год, сообщают «Новые известия».
Исследование показало, что одобряют изменения в основном граждане старше 45 лет. Таких респондентов оказалось 68%. Молодежь не так активно поддерживает повышение налога. В пользу этого высказались 47%.
Против повышения НДФЛ высказались 19% опрошенных, из них в доля граждан в возрасте 25-34 лет составила 23%.
При этом, 20% респондентов не определились со своим отношением к поправкам.
Введение повышенной ставки НДФЛ для богатых стало предметом обсуждения не впервые. По мнению экспертов, сначала нужно определить, по каким критериям исчислять богатство. К примеру, вице-президент Общероссийской общественной организации «Российский клуб финансовых директоров» Тамара Касьянова считает, что к богатым можно отнести тех, кто зарабатывает 30-40 миллионов рублей в год.