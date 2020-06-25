Директор НТЗМК не использовал шанс договориться с генподрядчиком тагильского моста

Встреча руководителей НТЗМК и «Альмакоргруп» прошла впервые. Мэр Владислав Пинаев попросил Алексея Афонского провести ее в рамках его рабочего визита на стройплощадку моста через пруд.

Для нас выгоднее, когда работа производится местными подрядчиками, которые соответствуют нашим требованиям, сказал на встрече Афонский.

По мнению руководителя НТЗМК Виталия Парфенова, «Альмакоргруп» уклонился от переговоров.

Мы вас реально потеряли и просто не знали, что делать. Мы просто сидели и ждали, что, наверное, когда выйдут деньги, вы снова придете к нам и будете договариваться, заявил Парфенов.

После этих слов Владислав Пинаев предложил прекратить беседу. Он отметил, что компания продолжает работать, являясь крупнейшим строителем мостов, но после таких переговоров руководитель НТЗМК «сжег мосты для будущих отношений компаний». При этом пострадать от этого, в первую очередь, могут работники предприятия.

А за нашими всеми взаимоотношениями люди стоят. Кто-то с кем-то не договорился, а крайними оставляют простых рабочих. Это не хорошо, сказал мэр.

Пинаев предложил все-таки наладить взаимодействие между предприятиями. После встречи Алексей Афонский не исключил участие НТЗМК в реализации проектов «Альмакоргруп», тогда как Парфенов комментировать итоги встречи не стал и удалился.