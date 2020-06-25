Екатеринбуржец получил штраф 150 тысяч рублей за призыв защищать сквер у Драмтеатра

Молодой человек обвинялся в призывах к массовым беспорядкам (по части 3 статьи 212 УК РФ).

Как рассказал изданию адвокат Старцева Федор Акчермышев, Свердловский областной суд отказался снижать сумму штрафа. При этом, за уменьшение суммы выступал и прокурор, но апелляционная инстанция оставила решение без изменений.

В Telegram-канале «РОСштраф», принадлежащего политологу Федору Крашенинникову сообщается, что период протестов Старцев написал комментарий в группе «Парки и скверы Екатеринбурга» во «Вконтакте». 25 марта прошлого года он был вызван в СКР в качестве подозреваемого. Мужчина вместе с адвокатом приняли решение признать вину, чтобы рассмотрение дела осуществлялось в особом порядке — было прекращено уголовное преследование и был назначен судебный штраф. Его сумма в итоге оказалась выше, чем назначают другим по данной статье.