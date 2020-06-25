Екатеринбуржец получил штраф 150 тысяч рублей за призыв защищать сквер у Драмтеатра
Житель Екатеринбурга Евгений Старцев получил штраф в 150 тысяч рублей за комментарий с призывом защищать сквер у Театра драмы, где в прошлом году планировалось построить храм Святой Екатерины, сообщает Znak.
Молодой человек обвинялся в призывах к массовым беспорядкам (по части 3 статьи 212 УК РФ).
Как рассказал изданию адвокат Старцева Федор Акчермышев, Свердловский областной суд отказался снижать сумму штрафа. При этом, за уменьшение суммы выступал и прокурор, но апелляционная инстанция оставила решение без изменений.
В Telegram-канале «РОСштраф», принадлежащего политологу Федору Крашенинникову сообщается, что период протестов Старцев написал комментарий в группе «Парки и скверы Екатеринбурга» во «Вконтакте». 25 марта прошлого года он был вызван в СКР в качестве подозреваемого. Мужчина вместе с адвокатом приняли решение признать вину, чтобы рассмотрение дела осуществлялось в особом порядке — было прекращено уголовное преследование и был назначен судебный штраф. Его сумма в итоге оказалась выше, чем назначают другим по данной статье.
Напомним, в июле 2019 года Старцев стал фигурантом уголовного дела. Оно касалось порчи забора в сквере у Драмтеатра. Несогласованные митинги в сквере длились некоторое время. На ситуацию обратил внимание Владимир Путин. В результате он предложил провести опрос о месте строительства храма. Жители проголосовали за площадку на месте бывшего Приборостроительного завода.