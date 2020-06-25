Эксперты рассказали о защите данных россиян во время голосования по Конституции РФ

Система защищает персональную информацию об участниках голосования, а также тайну, за что именно они отдали свой голос. Каждый шаг электронного избирателя повторяет привычный процесс голосования.

Когда человек приходит на участок, то он предъявляет члену избирательной комиссии паспорт, его находят в списках, выдают под роспись бюллетень и дальше уже гражданин проходит в кабинку и голосует. По факту, никто кроме него не знает, за что именно человек отдал свой голос, но избирательной комиссии известно, что голосование состоялось. То же самое происходит и в процессе электронного голосования.

Ведущий аналитик РОЦИТ Урван Парфентьев рассказал, что при авторизации через Госуслуги или Мос.ру на сайте голосования, человек подтверждает свою личность, ему предоставляется электронный бюллетень, в котором он делает выбор и проводит голосование. Системе известно, что голосование совершено, но какой именно вариант выбран — нет. Фиксирование факта голосования требуется для того, чтобы исключить повторное голосование.

Также эксперт отметил, что тайна голосования обеспечивается применением современных технологий. После проверки каждому избирателю предоставляется анонимный электронный бюллетень. А вот выбор уже защищается шифрованием. Сам ключ шифрования подобрать за все время голосования невозможно. Это сравнимо с банковской ячейкой, когда ключ есть у пользователя и блокчейн-системы. К тому же второй ключ делится перед голосованием на несколько частей. Этот алгоритм проверили скептически настроенные эксперты из IT-сообщества. Они не нашли причин, чтобы считать голосование не анонимным.

В основу системы ДЭГ легли современные решения по криптографии. Они обеспечивают конфиденциальность участников, целостность данных, а также аутентификацию, которая гарантирует подлинность бюллетеней.

Управляющий партнер «СМЕНА» (Группа AIC) Артем Геллер отметил, что данные находятся под защитой ФСБ РФ и МВД РФ. На данный момент ни одной утечки не зафиксировано