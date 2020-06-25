Глава ЦИК назвала провокацией попытку Лобкова дважды проголосовать по поправкам

Памфилова пояснила, что такие акции могли планироваться заранее. Она сказала об этом в первый день голосования, 25 июня, сообщает interfax.ru.

Заместитель главы ЦИК Николай Булаев подчеркнул, что голосование можно осуществить два раза только в том случае, если на местах не выполняются должностные обязанности. После записи на онлайн-голосование человека должны вычеркнуть из списка голосующих очно. Почему-то Лобкова не вычеркнули, отметил Булаев. Он также подчеркнул, что в Мосгоризбиркоме найдут, по чьей вине могла быть допущена ошибка.

В прямом эфире телеканала Лобков рассказал об очном голосовании на участке № 141, а затем об онлайн-голосовании в электронном виде. При этом на дистанционное голосование через портал mos.ru он записывался еще неделю назад.

Центризбирком утвердил для таких случаев специальную процедуру. При подаче заявки на онлайн-голосование человека вычеркивают из голосующих на участке. Бюллетень ему выдавать не имеют права. Если онлайн-голосования не произошло, то очное голосование будет возможно лишь 1 июля.

Корреспондент «Дождя» Антон Баев ранее, 17 июня, заявлял о раздаче сим-карт для регистрации на сайте mos.ru больших списков избирателей. Затем голосование должно было пройти без их участия. Баев вступил в специальный чат и получил там данные московских пенсионеров. За работу предполагалось вознаграждение. Однако корреспондент никого регистрировать не стал.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что подобные слова - «абсолютная чушь». Он напомнил журналистам о мере ответственности за распространение ложных сведений.

О происходящем в Мосгоризбиркоме сообщили в МВД. Началась проверка. Баева допросили, а после этого вызвали на Петровку, 38. Он передал следствию все имеющиеся материалы.