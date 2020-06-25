Инициативу ЕР по поправкам в ТК о дистанционной работе рассмотрят в регионах

В ходе мероприятия секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак подчеркнул необходимость в ускорении регионального обсуждения законопроекта. В первом чтении поправки предполагается изучить в Госдуме двадцать первого июля, пишет kursdela.biz.

Поправки охватывают все виды дистанционной работы — постоянной, временной и комбинированной. Временная дистанционная работа — перспектива осуществлять профессиональные обязанности вне подконтрольного работодателю рабочего места. В сложной эпидобстановке эта тема стала наиболее актуальной. Комбинированный вид предполагает чередование работы в офисе и на дому. Однако сейчас эти понятия в Трудовом кодексе отсутствуют.

Kursdela.biz пишет, что проект закона, предложенный ЕР, закрепляет и конкретизирует механизм обратной связи между сотрудником и руководством, являющийся комфортным для обеих сторон. Так, в тексте затрагивается утверждение электронного оборота документации без необходимости электронной подписи. При этом верификация сообщений будет установлена непосредственно сторонами. Об этом сообщает сайт партии «Единая Россия».

Помимо этого, работники удаленного режима получат право на офлайн. Вся сверхурочная работа будет оплачиваться в соответствующем порядке.

Отмечается, что после прохождения этапа обсуждения поправок вопрос вынесут на рассмотрение парламентов регионов. Поступившие предложения рассмотрят ко второму чтению в Госдуме, намеченному на осень. В «Единой России» выразили надежду на то, что поправки в закон вступят в силу уже первого января следующего года.

Председатель Комитета по социальной политике Заксобрания Свердловской области Вячеслав Погудин рассказал, что в регионе также будет организовано обсуждение поправок в Трудовой кодекс.