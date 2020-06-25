Из-за коронавируса в Нью-Йорке отменили марафон

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Популярное соревнование было запланировано на 1 ноября.
Из-за пандемии коронавируса в нынешнем году не состоится Нью-Йоркский марафон, который был запланирован на 1 ноября. Об этом сообщает «Советский спорт», ссылаясь на публикации американских СМИ.
Вот, что по поводу отмены марафона заявил мэр Нью-Йорка Билл Де Блазио:
«Несмотря на то, что марафон является знаковым и любимым событием для нашего города, я благодарю организаторов турнира за то, что они ставят на первое место здоровье и безопасность зрителей и бегунов. Мы с нетерпением ожидаем проведения 50-го марафона в ноябре 2021 года».
Забег на улицах Нью-Йорка проводят с 1970 года, но ранее соревнования уже приходилось отменять. В 2012-м марафон не состоялся из-за последствий урагана «Сэнди».
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