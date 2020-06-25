Из-за коронавируса в Нью-Йорке отменили марафон

Из-за пандемии коронавируса в нынешнем году не состоится Нью-Йоркский марафон, который был запланирован на 1 ноября. Об этом сообщает «Советский спорт», ссылаясь на публикации американских СМИ.

Вот, что по поводу отмены марафона заявил мэр Нью-Йорка Билл Де Блазио:

«Несмотря на то, что марафон является знаковым и любимым событием для нашего города, я благодарю организаторов турнира за то, что они ставят на первое место здоровье и безопасность зрителей и бегунов. Мы с нетерпением ожидаем проведения 50-го марафона в ноябре 2021 года».