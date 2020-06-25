Медсестра из Тулы Надежда Жукова стала моделью спортивного бренда

Популярность Надежды распространилась почти на весь мир, ссылки на ее аккаунт продавались за миллион. Недавно стало известно, что девушка подписала рекламный контракт с отечественным брендом спортивной одежды ZASPORT.

Знаменитый кадр был сделан в одной из палат Тульской областной клинической больницы. Большинство людей не увидело в снимке ничего криминального, хотя нашлись и недовольные. Поддержал Жукову и губернатор региона Алексей Дюмин.

Как пишет Newstula, сама Надежда признается, что была удивлена такой широкой известности и популярности. Она не думала, что история выйдет за пределы Тулы. Но после распространения фотокадра за тульской медсестрой начали буквально охотиться. Представители СМИ писали в соцсетях друзьям и знакомым девушки, желая узнать номер телефона у коллег, приглашали принять участие в ток-шоу.

«Коллеги меня поддерживали, и я благодарна им за это! Если бы не они, не знаю, как мне удалось бы справиться со всем этим», - вспоминает Надежда.

Также она рассказала, что не только поддержка коллег, но и работа помогла ей справиться с такой большой известностью. Медсестра продолжила ходить на смены, выполнять свои рабочие обязанности. И в настоящее время, после работы с компанией ZASPORT, девушка отметила, что главное в ее жизни - это медицина, и она даже не думала о том, чтобы бросить работу медсестры. Надежда планирует поступление в медицинский институт, чтобы получить профессию врача. «Основное для меня - это медицина. Я с детства хотела помогать людям и поэтому выбрала медицину», - пояснила Жукова.

По признанию девушки, она знает автора того фото, но такой популярности она не желала.