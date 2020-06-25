Минфин России разорвет соглашение о налогах с Мальтой

Напомним, что 25 марта президент РФ Владимир Путин поручил отмену льгот по налогам для тех, кто выводит свои дивидендные доходы на иностранные счета. Это вызвало пересмотр соглашений по поводу избежания двойного налогообложения с Кипром, Мальтой и Люксембургом, которые позволяли выводить деньги из страны на льготных условиях. Вопрос соглашения с Мальтой, очевидно, уже решен. С Кипром – популярным офшором многих бизнесменов из России, переговоры пока в тупике.