Минфин России разорвет соглашение о налогах с Мальтой

Минфин России приступил к разработке законопроекта о разрыве соглашения с Мальтой об избежании двойного налогообложения. Чтобы это соглашение утратило силу с 1 января 2021 года требуется подать уведомление до 30 июня, а это означает, что шансы договориться о его пересмотре на российских условиях сводятся к нулю.
Напомним, что 25 марта президент РФ Владимир Путин поручил отмену льгот по налогам для тех, кто выводит свои дивидендные доходы на иностранные счета. Это вызвало пересмотр соглашений по поводу избежания двойного налогообложения с Кипром, Мальтой и Люксембургом, которые позволяли выводить деньги из страны на льготных условиях. Вопрос соглашения с Мальтой, очевидно, уже решен. С Кипром – популярным офшором многих бизнесменов из России, переговоры пока в тупике.
Сегодня они продолжатся, но если партнеры не проявят гибкости до окончания лета, то уже осенью и этот договор разорвут. Ход диалога с Люксембургом пока неясен, но и без этого можно сделать вывод: очередной этап деофшоризации отечественной экономики запущен, и притом очень решительно, считают авторы Телеграм-канала Мейстер.