На Урале родители годовалого ребенка отсудили 300 тысяч рублей за падение на тротуаре
Сегодня, 11:30ОбществоФото: pixabay.com
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В Лесном родители годовалой девочки получат 300 тысяч рублей в качестве компенсации за падение на скользком тротуаре, сообщает «Комсомольская правда».
Происшествие случилось в середине декабря 2019 года на бульваре Мальского. Отец шел с девочкой на руках и подскользнулся.
В пресс-службе региональной прокуратуры изданию рассказали, что девочка была госпитализирована с травмой головы, а также линейным переломом теменной кости. Девочка находилась на стационарном лечении в течение недели. Травма определена как тяжкий вред здоровью.
Прокуратура установила, что тротуар находится на балансе МКУ «Управление городского хозяйства». На момент происшествия он находился в ненадлежащем состоянии — была наледь, а также отсутствовали специальные материалы.
В связи с этим прокуратурой был направлен иск в суд. В результате была назначена компенсация в размере 300 тысяч рублей.
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