На Урале родители годовалого ребенка отсудили 300 тысяч рублей за падение на тротуаре

Происшествие случилось в середине декабря 2019 года на бульваре Мальского. Отец шел с девочкой на руках и подскользнулся.

В пресс-службе региональной прокуратуры изданию рассказали, что девочка была госпитализирована с травмой головы, а также линейным переломом теменной кости. Девочка находилась на стационарном лечении в течение недели. Травма определена как тяжкий вред здоровью.

Прокуратура установила, что тротуар находится на балансе МКУ «Управление городского хозяйства». На момент происшествия он находился в ненадлежащем состоянии — была наледь, а также отсутствовали специальные материалы.