На Урале задержаны члены преступной группировки с двумя килограммами наркотиков
Сегодня, 13:34ОбществоФото: УФСБ по Свердловской области
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Сотрудники ФСБ задержали в Свердловской области двух членов преступной группы, которая производит и сбывает наркотические вещества в региона, сообщает пресс-служба УФСБ по области.
Задержаны подозреваемые были во время попытки сбыть крупную партию наркотических веществ.
В ходе проведения обыска гаража, который был взят в аренду задержанными, сотрудники ФСБ обнаружили изъяли порошки разных цветов. Кроме того, было найдено оборудование, указывающее на то, что здесь синтезировались наркотические вещества.
Проверка выявила наличие мефедрона общей массой в 2085,86 грамм в составе порошка белого цвета.
Следствие возбудило в отношении задержанных уголовное дело по статье 228.1 УК РФ. Теперь им грозит до 15 лет тюрьмы.
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