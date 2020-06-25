Николай Коляда возьмет кредит на зарплату актерам

По словам драматурга, речь идет о кредите под 2%, который выплатит государство, в случае если работодатель сохранит весь штат сотрудников. Однако в «Коляда-театре» работают 65 человек, из них трудоустроены официально только 15. Соответственно лишь на них будут приходить деньги.