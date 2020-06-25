Николай Коляда возьмет кредит на зарплату актерам
Сегодня, 20:51ОбществоФото: страница Николая Коляды во ВКонтакте
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Рeжиссер Николай Коляда подал документы на получение кредита для выплаты зарплаты сотрудникам театра, оставшимся без работы из-за пандемии коронавируса. Об этом Коляда написал в соцсети Facebook.
Сюжеты: Екатеринбург
По словам драматурга, речь идет о кредите под 2%, который выплатит государство, в случае если работодатель сохранит весь штат сотрудников. Однако в «Коляда-театре» работают 65 человек, из них трудоустроены официально только 15. Соответственно лишь на них будут приходить деньги.
О проблемах театра Коляда заявил весной, во время пандемии ситуация усугубилась. Ранее он сообщал, что платил зарплату сотрудникам благодаря тому, что деньги присылали зрители.
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