Обыск в квартире убитого бойцами СОБР екатеринбуржца признан незаконным

По словам адвоката Алексея Бушмакова, который представляет в суде семью погибшего, следователь вынесла постановление об обыске, не терпящем отлагательств. Однако тремя часами ранее та же следователь изъяла обои и складной нож возле магазина, где произошла потасовка.

Постановление следователя МВД фактически никому не предъявлялось, поскольку Таушанков ко времени ее прибытия в жилище был мертв, а его родители находились в отделе полиции, рассказал адвокат.

К тому же осмотром места происшествия после смерти Владимира Таушанкова уже занимались сотрудники Следственного комитета. Таким образом, следователь МВД нарушила ст. 182 Уголовно-процессуального кодекса РФ, поскольку правовых оснований для полицейского обыска в квартире не имелось.

Также Бушмаков пояснил, что для стороны защиты сейчас важно разобраться в правомерности действий силовиков. Он рассказал, что три пули попали в Таушанкова, а еще четыре не попали в него. По словам адвоката, при таких обстоятельствах пострадать мог и отец погибшего.