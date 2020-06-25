Работающие пожилые люди получат выплаты по больничному листу напрямую от ФСС

В правительстве страны акцентировали внимание на том, что имеются в виду пожилые люди, работающие и проживающие в регионах, где действуют ограничения, связанные с пандемией. Зарегистрировать электронные больничные можно с пятнадцатого июня до официального окончания режима самоизоляции при утверждении решения органами власти региона. Об этом пишут «Новые известия».

ФСС будет передавать средства непосредственно работнику за весь период больничного. Деньги поступят в течение одной недели после оформления больничного. При этом не нужна никакая сопутствующая документация. Необходимо лишь уведомить работодателя о намерении получить электронный больничный лист на период карантина. Сделать это можно в электронном письме или по телефону.

Расчет пособия по временной нетрудоспособности проводится стандартно: работники со стажем свыше восьми лет могут получить оплату всех дней нетрудоспособности исходя из ста процентов заработка застрахованного лица, на который начислялись страховые взносы в ФСС. В настоящее время эта сумма составляет примерно семьдесят тысяч рублей.

Для проверки размера пособия по временной нетрудоспособности можно зайти в личный кабинет получателя услуг фонда на сайте ФСС (https://lk.fss.ru/recipient). Для входа в личный кабинет достаточно ввести логин и пароль, аналогичные авторизационным данным на портале госуслуг.