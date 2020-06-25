Работающие пожилые люди получат выплаты по больничному листу напрямую от ФСС
Работающие люди старше шестидесяти пяти лет получат возможность продления электронных больничных. Это будет возможно при условии, что их не перевели на дистанционный режим работы или не отправили в отпуск. Выплаты будут осуществляться за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации (ФСС).
В правительстве страны акцентировали внимание на том, что имеются в виду пожилые люди, работающие и проживающие в регионах, где действуют ограничения, связанные с пандемией. Зарегистрировать электронные больничные можно с пятнадцатого июня до официального окончания режима самоизоляции при утверждении решения органами власти региона. Об этом пишут «Новые известия».
ФСС будет передавать средства непосредственно работнику за весь период больничного. Деньги поступят в течение одной недели после оформления больничного. При этом не нужна никакая сопутствующая документация. Необходимо лишь уведомить работодателя о намерении получить электронный больничный лист на период карантина. Сделать это можно в электронном письме или по телефону.
Расчет пособия по временной нетрудоспособности проводится стандартно: работники со стажем свыше восьми лет могут получить оплату всех дней нетрудоспособности исходя из ста процентов заработка застрахованного лица, на который начислялись страховые взносы в ФСС. В настоящее время эта сумма составляет примерно семьдесят тысяч рублей.
Для проверки размера пособия по временной нетрудоспособности можно зайти в личный кабинет получателя услуг фонда на сайте ФСС (https://lk.fss.ru/recipient). Для входа в личный кабинет достаточно ввести логин и пароль, аналогичные авторизационным данным на портале госуслуг.
Отмечается, что выплата пособий по временной нетрудоспособности будет осуществляться только гражданам, действительно соблюдающим режим самоизоляции.