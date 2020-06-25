Самоизоляция, день восемьдесят шестой. Что происходит в Нижнем Тагиле

За минувшие сутки в Нижнем Тагиле было в очередной раз подтверждено девять случаев заболевания коронавирусом. Такое количество фиксируется уже несколько дня подряд. В общей сложности количество заболевших достигло 492 человека.

Сегодня в Нижнем Тагиле стартовало голосование по поправкам в Конституцию РФ. На избирательных участках все организовано в соответствии с требованиями безопасности.

В Нижнем Тагиле стартовало голосование по поправкам в Конституцию РФ

Продолжаются и «коронавирусные» каникулы. Скоро детей ожидает отдых в оздоровительных лагерях. Как именно будет осуществляться защита, а также что должны сделать родители перед отправкой ребенка, узнало TagilCity.ru.

«Ковидные» каникулы. Как медики Нижнего Тагила обезопасят детей в загородных лагерях?

Утко-семейство «вышло из самоизоляции». Подписчики группы «Инцидент Нижний Тагил» во «Вконтакте» заметили стайку прогуливающихся утят недалеко от ТЦ «Райт». После этого птицы решили перейти через трамвайные пути и проезжую часть. Неравнодушные граждане помогли им пройти через препятствия.

Утки гуляют Видео Видео: «Инцидент Нижний Тагил» во ВКонтакте

Парк Бондина не работал с того момента, как в Свердловской области был объявлен режим повышенной готовности. Сегодня он открыл свои двери для тагильчан. Однако желающих погулять оказалось не так много, сообщает «Тагильский рабочий».

Центр развития туризма Нижнего Тагила информирует, что 26 июня будет проведена еще одна экскурсия по «Малахитовой линии». Вторая экскурсия стартует из двух скверов — Пионерского и Комсомольского. Пройдет мероприятие в социальных сетях в 15.00.

Кроме того, 26 июня в 15.00 пройдет «Литературный дайвинг». Об этом сообщает Центральная городская библиотека на своей странице во «Вконтакте». Принять участие могут желающие молодые авторы со своими произведениями. В ходе встречи участники смогут пообщаться и перенять опыт других, а также узнать секреты писательского мастерства.

В Свердловской области подтверждено 192 новых случая заражения коронавирусом за сутки, с 24 по 25 июня. Общее количество заболевших составляет 11 684 случая, из них выздоровели 6496 пациентов, еще 82 скончались.