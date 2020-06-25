Схиигумен Сергий заявил, что не поедет на второе заседание епархиального суда

Сергий обвинил митрополита Кирилла в том, что он устроил скандал на всю Россию. По словам схиигумена, его ведут на суд за отказ выполнить предложение Кирилла не проповедовать. Старец предложил утроить суд над «постановщиками этого шоу».

Пока не будет суда над экуменистами, участниками Восьмого вселенского «волчьего» собора, теми, кто встречался с Папами Римскими, кардиналами, еретиками в рясах, речи о каком-либо суде с моим участием быть не может, цитирует Могучаев Сергия.

Также Сергий предложил выйти из Всемирного совета церквей и покаяться перед народом в связях «со слугами и предтечами антихриста».