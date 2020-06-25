Схиигумен Сергий заявил, что не поедет на второе заседание епархиального суда
Схиигумен Сергий заявил, что не поедет в Екатеринбург на заседание епархиального церковного суда, которое должно состояться 26 июня. Об этом написал на своей странице во «ВКонтатке» Всеволод Могучев.
Сергий обвинил митрополита Кирилла в том, что он устроил скандал на всю Россию. По словам схиигумена, его ведут на суд за отказ выполнить предложение Кирилла не проповедовать. Старец предложил утроить суд над «постановщиками этого шоу».
Пока не будет суда над экуменистами, участниками Восьмого вселенского «волчьего» собора, теми, кто встречался с Папами Римскими, кардиналами, еретиками в рясах, речи о каком-либо суде с моим участием быть не может, цитирует Могучаев Сергия.
Также Сергий предложил выйти из Всемирного совета церквей и покаяться перед народом в связях «со слугами и предтечами антихриста».
Екатеринбургская епархия лишила Сергия права проповедовать из-за его высказываний о закрытии церквей во время пандемии. После того, как записал еще одно видео, на 15 июня был назначен церковный суд. На заседании он не ответил на вопросы, зачитав написанный на бумаге текст, и покинув зал суда. Заседание перенесли на 26 июня. На неделе Сергий признался, что был судим за убийство.