Свердловские рестораторы требуют от Куйвашева открыть летние кафе

По словам предпринимателей, для сферы общепита кризис достиг пика. Оборот снизился на 90%, а субсидии получили не все, поскольку большая часть персонала уволилась (для получения помощи от государства необходимо сохранить 80% персонала).

В письме рестораторы отмечают, что парад в Екатеринбурге не отменили и провели футбольный матч. Они говорят, что тоже готовы соблюдать меры профилактики. Также они простят снизить коэффициент для налога на доходы, выделить субсидии на поддержку туристических и деловых мероприятий, которые привлекут в регион туристов, открыть летние кафе с 29 июня, реструктуризировать платежи ЖКХ.