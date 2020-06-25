Свердловские рестораторы требуют от Куйвашева открыть летние кафе
Сегодня, 20:32ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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Члены Ассоциации кулинаров и рестораторов Свердловской области написали открытое письмо к губернатору Евгению Куйвашеву. Они просят снять ограничения, разрешив работать летним кафе, пишет Е1.
Сюжеты: Коронавирус
По словам предпринимателей, для сферы общепита кризис достиг пика. Оборот снизился на 90%, а субсидии получили не все, поскольку большая часть персонала уволилась (для получения помощи от государства необходимо сохранить 80% персонала).
В письме рестораторы отмечают, что парад в Екатеринбурге не отменили и провели футбольный матч. Они говорят, что тоже готовы соблюдать меры профилактики. Также они простят снизить коэффициент для налога на доходы, выделить субсидии на поддержку туристических и деловых мероприятий, которые привлекут в регион туристов, открыть летние кафе с 29 июня, реструктуризировать платежи ЖКХ.
Копию письма члены Ассоциации направили полпреду УрФО Николаю Цуканов и мэру Екатеринбурга Александру Высокинскому.
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