Тагильского общественника пытались «развести» мошенники

Андрей Волегов сказал собеседнику, что находится в пешеходном переходе под землёй и ничего не слышно. В это время он включил запись разговора.

Мужчина предложил помочь вернуть списанные деньги, для этого нужно было продиктовать номер карты. На вопрос общественника, где находится офис, из которого происходит звонок, мужчина сообщил, что он находится в Москве на улице Вавилова. Волегов спросил можно ли прийти на консультацию, поскольку он находится в Москве в командировке, но молодой человек сказал, что все можно решить по телефону. После этого тагильчанин завершил разговор, попросив Сергея перезвонить через полчаса. Волегов проверил баланс своей карты в банкомате, оказалось, что никаких операций по ней не было совершено. Эколог обратился в полицию.