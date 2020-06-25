«Тоже сходил выразить своё мнение»: Куйвашев проголосовал по поправкам в Конституцию
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев проголосовал по поправкам в Конституцию, сообщает «Областная газета».
Он посетил избирательный участок, расположенный в школе № 104 Железнодорожного района на улице Лермонтова.
Губернатор зашел на участок в перчатках и маске.
С сегодняшнего дня в Свердловской области открыты 2532 участка для голосования по поправкам в Конституцию. Я тоже сходил выразить своё мнение. Заодно проверил, как выполняются санитарные требования. Напоминаю, что все участки должны дезинфицироваться, организаторы и голосующие должны быть в масках, написал Куйвашев на своей странице в Instagram.
Сегодня в России стартовало голосование по поправкам в Конституцию России. Оно будет длиться до 1 июля включительно. Кроме Евгения Куйвашева, свои голоса отдали зампред Заксобрания Виктор Шептий, руководитель фракции «Единая Россия» Елена Чечунова, глава Екатеринбурга Александр Высокинский и другие.